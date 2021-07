POL-LWL: Fahrer eines Kleintransporters bei Auffahrunfall schwer verletzt

Hasenhäge (ots) - Bei einem Auffahrunfall auf der Landesstraße 072 bei Hasenhäge ist am Freitagvormittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der 25-jährige Deutsche war ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Kleintransporter auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren, dessen Fahrer ein Bremsmanöver eingeleitet hatte. Der mutmaßliche Unfallfahrer kam anschließend in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der vor Ort auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt wurde. Im Zuge der Unfallaufnahme leitete die Polizei den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Jetzt ermittelt die Polizei zur genauen Unfallursache.



