POL-NB: Urlaubsrückkehrer stellen Einbruch in ihre Einfamilienhäuser fest

17089 Gültz/17111 Hohenmocker (ots) - Am 01.07.2021 informierte die Eigentümerin eines Einfamilienhauses in Peeselin, Gemeinde Hohenmocker, die Einsatzleitstelle der Polizei über einen Wohnungseinbruch. Während ihres Urlaubs bat sie einen Nachbarn nach dem Rechten zu sehen. Dieser informierte die Eigentümerin über einen möglichen Einbruch in das Haus, welcher sich letztendlich bewahrheitete. Durch Beamte des Polizeihauptreviers Demmin wurde eine Strafanzeige aufgenommen.



Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Wohnhaus und entwendeten Bargeld und Schmuck. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6.300 Euro. Der Tatzeitraum kann auf den Abend des Vortages bis zur Feststellung am 01.07.2021 gegen 10 Uhr eingegrenzt werden.



Ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus wurde dem Polizeirevier Malchin am gleichen Tag aus der Ortschaft Seltz, Gemeinde Gültz, gemeldet. Bei der Rückkehr der Familie aus dem Urlaub stellten die Eigentümer fest, dass Schränke und Schubladen durchwühlt wurden. Auch in dieses Haus verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zum Inneren und entwendeten Bargeld. Der Familie entstand ein Schaden in Höhe von circa 4.500 Euro. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 19.06.2021 und dem 01.07.2021.



An beiden Tatorten kam zusätzlich der Kriminaldauerdienst zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz.



Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten sich beim zuständigen Kriminalkommissariat Neubrandenburg unter 0395/5582-5241 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



