POL-LWL: Frau bei Zusammenstoß zweier Fahrrädern verletzt

Hagenow (ots) - Beim Zusammenstoß zweier Fahrräder ist am Donnerstagnachmittag in Hagenow eine Fahrradfahrerin verletzt worden. Das 60-jährige Unfallopfer zog sich mehrere Prellungen und Schürfwunden zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 17 Uhr an einer Einmündung in der Söringstraße. Vermutlich hatte der am Unfall beteiligte Fahrradfahrer, der unverletzt blieb, die Vorfahrt missachtet. Jedoch dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an.



