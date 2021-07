LWSPA M-V: Rauchentwicklung auf einem Charterboot

Waren (Müritz) (ots) - In den Nachtstunden vom 01.07.2021 zum 02.07.2021 musste die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren gleich zu zwei Einsätzen ausrücken.



Um 21:30 Uhr erhielt die Wasserschutzpolizei eine Mitteilung über ein Charterboot auf dem Mirower See, von dem seit Längerem sehr laute Musik mit zusätzlicher Verwendung eines Megafons ausging. Insgesamt sieben lautstark feiernde Besatzungsmitglieder wurden an Bord festgestellt. Hier wurde nach einer Belehrung eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.



Kurz nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde gegen 01:00 Uhr eine Rauchentwicklung auf einem weiteren Charterboot auf dem Zotzensee gemeldet. Die Wasserschutzpolizeiinspektion Waren war mit einem Streifenboot sowie 3 Einsatzbeamten und die Freiwillige Feuerwehr mit 2 Booten sowie 6 Kameraden vor Ort.

Ein technischer Defekt ist als Ursache für den Kabelbrand sehr wahrscheinlich.

Alle Gasflaschen wurden von Bord gebracht und das gesamte Boot spannungsfrei geschaltet. Zu keinem Zeitpunkt ging eine Gefahr für die umliegende Schifffahrt aus.

Zur Sachschadenshöhe und zu eventuellen Verletzten können keine Angaben gemacht werden.



Wölki, WSPI Waren



