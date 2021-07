POL-LWL: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Wöbbelin (ots) - Bei einem Auffahrunfall in Dreenkrögen ist am Donnerstagnachmittag ein Motorradfahrer leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Motorrad aus noch ungeklärter Ursache auf einen verkehrsbedingt haltenden PKW aufgefahren. Dabei erlitt der 17-jährige deutsche Motorradfahrer unter anderem Schürfwunden. Er wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.



