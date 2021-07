POL-SN: Motorradunfall Wittenburger Straße

Schwerin (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am gestrigen Nachmittag in der Wittenburger Straße.



Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 53-jähriger Renault-Fahrer von einem Parkplatz eines Supermarktes in die Wittenburger Straße zu fahren. Dabei übersah er einen 59-jährigen Motorradfahrer, es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, der Motorradfahrer wurde leicht verletzt.



Eine RTW-Besatzung behandelte die verletzte Person vor Ort.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.



Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.



Während der Unfallaufnahme kam es temporär zur Vollsperrung der Wittenburger Straße, der Verkehr wurde umgeleitet.



