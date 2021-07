POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in Landwirtschaftsbetrieb

Stresow (Greifswald) (ots) - Bisher Unbekannte sind zwischen gestern Nachmittag, circa 16:00 Uhr, und heute Morgen, circa 07:00 Uhr, in einen Landwirtschaftsbetrieb in Stresow bei Greifswald eingebrochen. Sie haben nach derzeitigem Stand mehrere GPS-Empfänger der Marke John Deere aus Traktoren gestohlen. Es ist von einem Schaden von mehreren zehntausend Euro auszugehen.



Ob ein Zusammenhang zum Diebstahl von Traktorenteilen bei Strasburg Anfang der Woche besteht, wird geprüft.



Die Kriminalpolizeiinspektion Anklam hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls in beiden Fällen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Greifswald unter 03834 / 540224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



