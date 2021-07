POL-SN: Fußgängerin schwer verletzt

Schwerin (ots) - Am gestrigen Nachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall eine 89-jährige Schwerinerin schwer verletzt.



Nach bisherigen Informationen übersah ein Transporterfahrer beim Abbiegen aus dem Schall- und Schwenke-Weg in die Knaudtstraße die bereits auf der Fahrbahn befindliche Frau und stieß mit ihr zusammen.



Dabei erlitt die Fußgängerin eine schwere Beinverletzung und musste ins Klinikum verbracht werden, der 26-jährige Fahrer des Transporters erlitt einen schweren Schock.

Gegen den jungen Mann wird jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.



