POL-NB: Handy weg beim Fahren - Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit Schwerpunkt ´Ablenkung im Straßenverkehr/Handy´ startet

Neubrandenburg (ots) - Heute beginnen in Mecklenburg-Vorpommern die Verkehrskontrollen der Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit dem Schwerpunkt "Ablenkung im Straßenverkehr/Handy". Die verstärkten Kontrollen finden im gesamten Monat Juli statt.



In diesem Jahr hat es bisher 18 Unfälle in MV durch verbotswidrige Handynutzung gegeben. Wer am Steuer mit dem Handy erwischt wird, muss 100 Euro Bußgeld zahlen und bekommt zusätzlichen einen Punkt. Bei Radfahrern wird die Handynutzung mit 55 Euro geahndet. Allein im vergangenen Jahr sind landesweit 13.139 Anzeigen deswegen aufgenommen worden - rund 3.000 mehr als noch im Jahr 2017.



In Ueckermünde gibt am Strandpark zusätzlich eine Präventionsveranstaltung dazu. Zwischen 10 und 15 Uhr können Interessierte einen Rauschbrillenparcours absolvieren, den Motorrad- und Pkw-Simulator probieren und das Reaktionstestgerät nutzen. Außerdem wird in der Zeit von 10 bis 13 Uhr Fahrradcodierung angeboten.

Eine Voranmeldung für die Codierung ist nicht erforderlich. Personalausweis, Eigentumsnachweis und der Akkuschlüssel bei E-Bikes sind mitzubringen.



