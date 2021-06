POL-LWL: Auto überschlug sich bei Starkregen

Wöbbelin / Stolpe (ots) - Bei Starkregen hat sich am Mittwochnachmittag auf der BAB 14 ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem zwei Autoinsassen verletzt wurden. Zwischen dem Autobahnkreuz Schwerin und der Anschlussstelle Ludwigslust geriet plötzlich ein PKW ins Schleudern, der sich in weiterer Folge überschlug. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen, sein Beifahrer zog sich schwere Verletzungen zu. Beide kamen anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Bergung des Unfallautos musste die rechte Fahrspur in Fahrtrichtung Brandenburg zeitweilig gesperrt werden.



