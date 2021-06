POL-SN: Fahrkartenkontrolleur angegriffen

Schwerin (ots) - Ein 37-jähriger Kontrolleur wurde in der gestrigen Mittagszeit in Ausübung seiner Tätigkeit von einer 33-jährigen Deutschen in einer Straßenbahn angegriffen und leicht verletzt.



Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die Frau kein Ticket für ihr mitgeführtes Fahrrad erworben.



Mit dem Problem konfrontiert, wurde die 33-Jährige zuerst verbal aggressiv, in der weiteren Folge trat sie dem Geschädigten in den Rippenbereich.



Die Polizei kam vor Ort. Gegen die Tatverdächtige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung eingeleitet.



