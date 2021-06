POL-SN: Alkoholisierter Fahrzeugführer gestellt

Schwerin (ots) - Ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus dem Umland von Schwerin fuhr am gestrigen Abend der Polizei quasi in die Arme.



Eine Streifenwagenbesatzung führte in der Ziolkowskistraße gegen 22.00 Uhr eine Fahrzeugkontrolle durch. Plötzlich vernahmen die Beamten ein anderes Fahrzeug, dass mit laut aufheulendem Motor und hoher Geschwindigkeit der Kontrollstelle entgegenkam.



Der Fahrzeugführer wurde angehalten und kontrolliert.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille.



Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, der Führerschein sichergestellt und die Fahrerlaubnisbehörde informiert.



