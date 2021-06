POL-LWL: Drei Verkehrsunfälle bei Starkregen - ein Verletzter und hoher Sachschaden

Parchim/Grabow/Stolpe (ots) - Bei Starkregen haben sich am Dienstagnachmittag auf den Autobahnen 14 und 24 insgesamt drei Verkehrsunfälle ereignet. Dabei wurde ein Fahrzeugführer leicht verletzt und es entstand ein vorläufig geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.



Kurz nach 16 Uhr geriet auf der BAB 24 bei Parchim ein PKW ins Schleudern und prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke. Der 19-jährige Autofahrer kam mit dem Schrecken davon, allerdings wurden sein PKW und die Mittelschutzplanke beschädigt.



Im Abstand von nur wenigen Minuten und nahezu an derselben Stelle ereigneten sich auf der BAB 14 bei Grabow zwei Autounfälle, bei denen ein 35-jähriger Autofahrer leicht verletzt wurde. In beiden Fällen kamen bei Starkregen die Autos von der Fahrbahn ab und prallten jeweils gegen die Mittelschutzplanke. In einem der beiden Fälle soll ein PKW-Fahrer mit etwa 180 km/h unterwegs gewesen sein. Beim anschließenden Unfall entstand an seinem PKW Totalschaden. Angesichts dieser Verkehrsunfälle, bei denen augenscheinlich Aquaplaning die Ursache war, appelliert die Polizei an alle Kraftfahrer, bei aufkommendem Starkregen unbedingt die Geschwindigkeit zu reduzieren. Insbesondere bei heftigen Gewitterschauern ist das Aquaplaning- Risiko auf den Straßen groß.



