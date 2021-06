POL-GÜ: Alkoholisierte Radfahrer in der Innenstadt von Güstrow unterwegs

Güstrow (ots) - In der Nacht vom 29.06.2021 zum 30.06.2021 stellten Polizeibeamte in der Güstrower Innenstadt zwei alkoholisierte Radfahrer, beide deutscher Nationalität, fest.



Gegen 00:30 Uhr befuhr eine 41-jährige Frau die Hageböcker Str. Im Rahmen der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten, dass sie alkoholisiert wirkte. Bei der Überprüfung mittels eines Atemalkoholmessgerätes wurde dann ein Wert von 1,64 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde im Anschluss durchgeführt.



Ein weiterer 20-Jähriger befuhr gegen 00:45 Uhr die Speicherstr. der Güstrower Innenstadt. Hier wurde mittels Atemalkoholmessgerät ein Wert von 1,73 Promille festgestellt und ebenso eine Blutprobenentnahme vorgenommen. Gegen beide Verkehrsteilnehmer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



