LWSPA M-V: Vermisste Person nach umfangreicher Suche erschöpft aufgefunden

Harkensee (ots) - Am 29.06.2021 gegen 14:00 Uhr erhielt die Wasserschutzpolizeiinspektion Wismar von der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock die Information über eine seit 2 Stunden vermisste SuP-Board-Fahrerin im Seegebiet der Ostsee nahe Harkensee.



Zum Zeitpunkt des Verschwindens gab es kurzzeitig starke Gewitter vor Ort, der Wind war ablandig, Richtung N-W in der Stärke 3-4 Bft. Die Seenotleitstelle der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (MRCC Bremen) wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. An der eingeleiteten Suche beteiligten sich landseitig Kräfte des Polizeirevieres Grevesmühlen, der FFW Dassow, seeseitig die "Seewind 377" des Wasserschutzpolizeirevieres Travemünde, das Seenotrettungsboot "Erich Koschubs" der DGzRS aus Travemünde, das Schlauchboot MV-11 und das Streifenboot "Walfisch" der WSPI Wismar, das Zollboot "Wustrow", sowie der Polizeihubschrauber des Landes M-V.

Gegen 14:45 Uhr konnte die Person mehrere Kilometer vom Abgangsort entfernt am Strandaufgang 6 in Boltenhagen durch Kräfte der FFW Dassow völlig erschöpft an Land angetroffen und dem Ehemann übergeben werden.



