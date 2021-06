POL-ANK: 16.000 Euro Schaden nach Diebstahl von Traktorteilen

Pasewalk (ots) - Heute Morgen (29. Juni 2021) wurden die Kollegen der Polizeistation Strasburg darüber informiert, dass mindestens ein Traktor auf dem Gelände eines Landwirtschaftsbetriebs angegriffen worden ist. Vor Ort bestätigte sich der Sachverhalt. In der Zeit vom 28. Juni, 18.00 Uhr, bis zum heutigen 29. Juni 2021, 06.45 Uhr, haben unbekannte Täter auf dem Gelände im Wismarer Weg Traktorteile von insgesamt sieben Traktoren gestohlen. Es wurden sieben Anhängerzugvorrichtungen mit sieben Oberlenkern und drei Anhängerkupplungen demontiert und entwendet. Aufgebrochen oder beschädigt wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, jedoch entstand ein Stehlschaden von etwa 16.000 Euro.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Pasewalk unter 03973-2200, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.



