POL-HST: Geschwindigkeitsüberschreitung kostet zwei Autofahrern den Führerschein

Landkreis V-R (ots) - Am Montag, dem 29. Juni 2021 führen die Polizeibeamten des Reviers Ribnitz-Damgarten auf der Landesstraße 21 in der Ortschaft Ahrenshoop eine Geschwindigkeitskontrolle mit einem Lasermessgerät durch.



Gegen 13:45 Uhr wurde eine 49-jährige deutsche Audi-Fahrerin eingemessen. Die Frau aus Sachsen fuhr bei erlaubten 50 km/h innerorts 98 km/h. Nach Abzug der Toleranz stellt das eine Überschreitung von 45 km/h dar. Dies hat zur Folge, dass die Fahrerin mindestens mit einem Bußgeld von 200 Euro, einem Monat Fahrverbot und auch zwei Punkten ins Flensburg rechnen muss.



Noch schneller war ein 33-jähriger Rumäne von der Insel Rügen auf der Bundesstraße 96 zwischen Altefähr und Samtens unterwegs. Die Polizeibeamten des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Grimmen wurden im Videowagen gegen 19:30 Uhr auf den Audi-Fahrer aufmerksam, als dieser seine Geschwindigkeit nach ersten Erkenntnissen auf bis zu 200km/h steigerte. Doch der Fahrzeugführer war nach jetzigen Ermittlungen nicht nur zu schnell unterwegs, sondern überholte rücksichtslos und fuhr in den Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen. Dieses Verhalten hat weitreichende Folgen. Es droht ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verbotenen Kraftfahrzeugrennens. Nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt wurde der Führerschein des 33-Jährigen beschlagnahmt und die Weiterfahrt somit untersagt.



Geschwindigkeit stellt in unserem Landkreis und auch landesweit die Hauptunfallursache für Verkehrsunfälle mit Getöteten, Verletzten und schweren Sachschäden dar. Im Jahr 2020 ereigneten sich in unserem Landkreis 231 Unfälle dieser Art aufgrund überhöhter oder nicht angepasster Geschwindigkeit. Im Jahr 2020 wurden deshalb im Bereich der Polizeiinspektion Stralsund knapp 43.000 Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit Geschwindigkeitsüberschreitungen geahndet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell