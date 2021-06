POL-ANK: Unbekannte spannen Strick quer über Straße, Fußwege und Waldweg

Anklam (ots) - Gestern Nachmittag (29. Juni 2021, ca. 15.45 Uhr) teilte eine Hinweisgeberin der Polizei in Anklam mit, dass unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15.22 und 15.31 Uhr im Bereich des Gellendiner Wegs einen stabilen Strick über die Fahrbahn, Fußwege sowie auch Waldwege gespannt haben. Der Strick war teilweise auf Knie-, Hüft- und ebenso Kopfhöhe gespannt und erstreckte sich über eine Gesamtlänge von 430 Metern. Eine Radfahrerin, deren Vorderrad sich im Strick verfangen hatte, konnte nur durch starkes Abbremsen einen Sturz verhindern. Die Frau blieb ein Glück unverletzt.



Die eingesetzten Beamten des Polizeihauptreviers Anklam haben eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Es handelt sich in diesem Fall nicht um groben Unfug. Ein Unfall mit schweren Verletzungen hätte die Folge sein können.

Der Gesetzgeber bestraft solche Taten mit einer Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe.



Die Polizei bittet nun um Hinweise. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeihauptrevier Anklam unter 03971 251-2224 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



