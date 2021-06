POL-LWL: Drei Leichtverletzte bei Unfall auf der A 14

Goldenstädt/Stople (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der A 14 bei Goldenstädt sind am Montagnachmittag drei Personen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge kam ein LKW aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte mehrere Bäume und kam in einem angrenzenden Waldstück zum Stehen. Der 43-jährige deutsche Fahrer und seine zwei minderjährigen Beifahrer erlitten hierbei einen Schock und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Der entstandene Gesamtschaden wurde zunächst auf ca. 10.000 Euro beziffert. Das Unfallfahrzeug, bei dem es sich um ein ehemaliges Feuerwehrauto handelte, musste geborgen werden. Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Ann-Kathrin Rubel

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg





Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell