POL-LWL: PKW prallte gegen Baum - Fahrer leicht verletzt

Lübtheen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 20 zwischen Gößlow und Lübtheen ist am späten Montagnachmittag ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 58-jährige Fahrer kam dem Spurenaufkommen zufolge aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen eine Hinweistafel und streifte anschließend zwei Bäume. In weiterer Folge stieß das Auto mit der rechten Front gegen einen dritten Straßenbaum. Dabei entstand am Auto des 58-jährigen deutschen Fahrers Totalschaden. Der Fahrer selbst musste mit einer erlittenen Armverletzung ins Krankenhaus gebracht werden. Das Unfallauto wurde anschließend abgeschleppt.



