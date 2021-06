POL-NB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in eine Doppelhaushälfte in Waren (Müritz), OT Eldenholz, LK MSE

Waren (Müritz) (ots) - Am 28.06.2021 kam es zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in eine Doppelhaushälfte eines freistehenden Wohnhauses in Waren (Müritz), Ortsteil Eldenholz. Als die 33-jährige Bewohnerin gegen 16:10 Uhr nach Hause kam, hörte sie klirrende Geräusche vom Hinterhof, bemerkte ein beschädigtes Fenster und alarmierte die Polizei. Durch die zum Tatort eilenden Beamten des Polizeihauptreviers Waren wurde unverzüglich der Tatort auf- und anschließend das Wohnhaus sowie der angrenzende Bereich durchsucht. In dem Wohnhaus sowie auf dem Grundstück und in dem angrenzenden Waldstück konnten jedoch keine Täter mehr festgestellt werden. Diese hatten zuvor das gesamte Wohnhaus der Familie durchsucht, wurden augenscheinlich jedoch durch das Eintreffen der Bewohnerin gestört und verließen unerkannt den Tatort in unbekannte Richtung.

Am beschädigten Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 300,- EUR. Ob der oder die unbekannten Täter etwas entwendet haben, kann zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen nicht gesagt werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu diesem Einbruchsdiebstahl geben kann oder wer verdächtige Personen am 28.06.2021, sowie auch in den Tagen zuvor, in der Ortslage Eldenholz und der näheren Umgebung bemerkt hat, wende sich bitte an die Polizei in Waren (Tel.-Nr.: 03991-1760) oder an jede andere Polizeidienststelle.



