POL-HRO: Autodieb in Satow gestellt

Am 28.06.2021 wurde der Polizei über den Notruf ein Falschfahrer auf

dem Westzubringer gemeldet. Das Fahrzeug war auf der

Richtungsfahrbahn Warnemünde in Fahrtrichtung BAB 20 unterwegs. Im

weiteren Verlauf fuhr der Pkw auf die BAB 20, Richtungsfahrbahn

Stettin in Fahrtrichtung Lübeck.

Die eingesetzten Polizeibeamten wollten dann an der Anschlussstelle

Kröpelin einen Pkw kontrollieren. Das Fahrzeug war inzwischen wieder

auf der richtigen Fahrbahn unterwegs.

Der Fahrzeugführer versuchte sich mit hoher Geschwindigkeit über die

Landstraße in Richtung Satow einer Kontrolle zu entziehen.

In der Ortslage Satow fuhr der Pkw durch Zaun. Anschließend verließ

der 39-jährige Fahrzeugführer den Pkw und versuchte zu Fuß weiter zu

flüchten. Er konnte durch die Polizei gestellt, dabei leistete er

Widerstand.

Bei der Klärung des Sachverhalts erhärtete sich der Verdacht, dass

die Person das Fahrzeug gerade gestohlen hat. Der Fahrzeughalter

wurde in Rostock aufgesucht und stellte das Fehlen seines Pkw fest.

Der Pkw wurde zur kriminaltechnischen Untersuchung sichergestellt.

Ein Drogenvortest bei dem aus Polen stammenden Fahrer verlief

positiv. Eine Blutprobenentnahme wurde durchgeführt.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun

wegen diverser Straftaten verantworten.



Im Auftrag

POK Stolz

Dienstgruppenleiter

AVPR Dummerstorf



