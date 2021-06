POL-NB: Korrektur der Pressemitteilung anlässlich eines nächtlichen Brandes in Neustrelitz

Neustrelitz (ots) - Erstmeldung vom 28.06.2021, 02:55 Uhr:



Am 28.06.2021, um 00.05 Uhr informierte die IRLS MSE die Einsatzleitstelle des PP NB über einen Brand in einer im Parterre gelegenen Wohnung in der Zierker Straße in Neustrelitz. Unbekannte Täter steckten brennbares Material in ein nicht ganz geschlossenes Fenster und zündeten dieses an. Dadurch schmorte das Kunststofffenster, was zu einer erheblichen Verqualmung der Wohnung führte. Der Feuerwehr gelang es den Brand zügig zu löschen. Die Wohnungsinhaberinnen (70 und 42 Jahre alt, deutsche

Staatsangehörige) wurden nicht verletzt und Evakuierungen mussten nicht vorgenommen werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Die Polizei bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Wer sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, meldet sich bitte unter 03981 2580 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.



Korrektur der Pressemitteilung:



Der Brandort befindet sich, entgegen der Ausgangsmeldung, in der Glambecker Straße in 17235 Neustrelitz.

Personen, die Hinweise zum Brand geben können, werden weiterhin gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Nach aktuellen Erkenntnissen wird von Brandstiftung durch unbekannte Täter ausgegangen. Der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariats Neubrandenburg wurde, unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Tat, mit der Spurensicherung beauftragt. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz geführt.



