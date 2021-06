POL-SN: Betrunkener fährt mit Fahrrad zum Polizeirevier

Schwerin (ots) - Am 25.06.2021 gegen 20:45 Uhr konnten die Beamten des Polizeihauptrevieres Schwerin beobachten, wie ein offensichtlich angetrunkener Mann mit dem Fahrrad den Bereich vor dem Revier befuhr.



Durch seine unsichere Fahrweise wurden die Beamten auf den 40-jährigen Deutschen aufmerksam. Dieser wurde daraufhin angesprochen. Er salutierte vor den Beamten und gab lallend und in verwaschener Sprache an, dass er Meldung machen wolle über diverse Verstöße gegen die Maskenpflicht.



Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,15 Promille.



Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.



