POL-LWL: Handgemenge nach Bedrohung mit Messer

Boizenburg (ots) - In Boizenburg soll am frühen Sonntagmorgen ein 48 Jahre alter Mann einen 18-Jährigen mit einem Messer bedroht haben. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 02 Uhr auf einem Spielplatz am Weg der Jugend. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll sich der Tatverdächtige zunächst über ruhestörenden Lärm beklagt haben, der von vier auf dem Spielplatz anwesenden Personen verursacht worden sein soll. Dabei soll er einen 18-jährigen Deutschen plötzlich aus nächster Nähe mit einem Messer bedroht haben. Die vierköpfige Gruppe habe den 48-Jährigen daraufhin überwältigt und ihm das Messer abgenommen. Dabei sei es zu einem Handgemenge gekommen, wobei der 48-jährige Deutsche Verletzungen erlitt, die später im Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Die hinzugerufene Polizei stellte das Messer anschließend sicher und nahm Anzeigen wegen Bedrohung und Körperverletzung auf. Der 48-Jährige hat sich zum Vorfall bislang noch nicht plausibel geäußert.



