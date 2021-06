Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 14-jährigen Mädchen aus Gielow

Details anzeigen Foto der Vermissten Alina Greger Foto der Vermissten Alina Greger

Seit den Abendstunden des 26.06.2021wird die 14-jährige Alina Greger aus 17139 Gielow vermisst. Alina wurde letztmalig in der Hainholzstraße in Gielow gesehen, ihr Rucksack konnte in einem Garagenkomplex, der als Treffpunkt für Jugendliche gilt, aufgefunden werden.

Alina ist 1,72 m groß und von durchschnittlicher Statur. Sie hat langes, dunkelblondes Haar. Zu ihrer Bekleidung sind keine Angaben möglich.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten Alina aus Gielow. Bisherige Fahndungsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Wer hat Alina Greger aus Gielow gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei in Malchin unter 03994 - 231 224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.