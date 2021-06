POL-NB: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer

Waren (LK MSE) (ots) - Am Sonntag, 27.05.2021, kam es gegen 19.30 Uhr auf der Bundesstraße 192 zwischen den Ortschaften Neu Schloen und Groß Plasten, auf Höhe des Abzweigs Groß Dratow, zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden, an dem ein PKW und Motorrad beteiligt waren.



Der 56jährige deutsche Kradfahrer befuhr mit seinem Krad Suzuki die Kreisstraße B 192 aus Neu Schloen kommend in Richtung Groß Plasten.

Die 82jährige deutsche PKW Fahrerin befuhr mit ihrem PKW Opel die B 192 aus Richtung Groß Plasten kommend in Richtung Neu Schloen.

Auf Höhe des Abzweiges nach Groß Dratow wollte die PKW-Fahrerin nach links, in Richtung Groß Dratow abbiegen.

Dabei übersah sie den sich im Gegenverkehr befindlichen Kradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Infolge des Zusammenstoßes wurde der Kradfahrer schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum Neubrandenburg geflogen.

Am PKW und dem Krad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die Straße musste zeitweise voll gesperrt werden.



