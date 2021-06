POL-HRO: Verkehrsunfall mit vier schwerverletzten Personen

Bad Doberan (ots) -



Am 26.06.2021, gegen 22:20 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Deutscher in

Bad Doberan mit seinem Leihwagen die Straße An der Krim in Richtung

Ehm-Welk-Straße. Unter Missachtung der Vorfahrt, kollidierte er im

Kreuzungsbereich mit dem bevorrechtigten Nissan eines aus Richtung

Stadtzentrum kommenden 71-Jährigen. Der Opel des Jüngeren prallte im

Folgenden gegen eine Lichtsignalanlage, das zweite Fahrzeug wurde

einige Meter weiter geschleudert. Die jeweiligen Fahrer und

Beifahrerinnen wurden schwerverletzt in Krankenhäuser nach Rostock

verbracht. Ein dritter Mitfahrer des 33-Jährigen wurde leicht

verletzt.



An beiden Pkw und der Lichtsignalanlage entstand ein geschätzter

Sachschaden von mehreren 10.000 Euro. Zur Ermittlung der

Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen.



