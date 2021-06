POL-NB: Ergänzungsmeldung zu Ermittlungen im Polizeipräsidium Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Die Ermittlungen zum Verlust der Dienstwaffe eines Beamten des Polizeihauptreviers Greifswald werden weiter intensiviert. (siehe Pressemitteilung

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4945899)



Der Fall wird nun als Amtsdelikt in der Kriminalpolizeiinspektion Anklam geführt. Ein Strafverfahren wurde zunächst nicht eingeleitet. Der Beamte konnte zwischenzeitlich befragt werden. Durch diese Aussagen des Betroffenen haben sich für die Ermittler Ansätze ergeben, denen nun nachgegangen wird und die verifiziert werden müssen. Die Ermittlungen dauern noch an, insoweit können nach wie vor keine eindeutigen Angaben zum Verbleib der Waffe gemacht werden.



Über das Maß der disziplinarrechtlichen Konsequenzen wird jetzt zu entscheiden sein. Der Beamte ist bis auf Weiteres noch dienstunfähig.



