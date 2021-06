POL-NB: Flugunfall im Bereich Jägerhof/Altschönau

Waren/ Jägerhof (ots) - Am 25.06.2021 gegen 11:35 Uhr ereignete sich im Bereich der Ortslagen Jägerhof und Altschönau ein Flugunfall im Rahmen eines Lehrgangs für Gleitschirmflieger vom Flugplatz Vielist ausgehend.



Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte ein 57-Jähriger Nordrhein-Westfale im Zuge eines Trainingsfluges auf einer Grünfläche zwischen den Ortslagen Jägerhof und Altschönau zu landen. Beim Landeanflug bremste der Pilot seinen Gleitschirm nach eigenen Angaben zu stark ab, geriet daraufhin mit dem Flieger ins Straucheln und stürzte in der weiteren Folge aus einer Höhe von ca. 3m auf den Feldboden.

Der 57-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mittels eines Rettungshubschraubers für weitere Untersuchungen in das Klinikum Neubrandenburg geflogen. Es ist kein Sachschaden entstanden.



Rückfragen bitte an:



Susann Ossenschmidt

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE





Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell