POL-NB: Brand eines Traktor in 17438 Wolgast (LK V-G)

Wolgast (ots) - Am 24.06.2021 gegen 16:00 Uhr meldete ein Zeuge, dass auf dem Gelände des Agrarbetriebes Mahlzow ein Traktor brennt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich der Sachverhalt. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Wolgast, Bannemin und Trassenheide konnte das Feuer sehr schnell gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 35.000,-EUR. Ursache des Brandes war ein technischer Defekt am Traktor.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell