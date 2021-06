POL-HRO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf B 321

Rostock (ots) -



Am 24.06.2021 gegen 15:40 Uhr befuhr der aus dem Bereich Schwerin

stammende deutsche Fahrzeugführer mit seinem PKW Mercedes die

Bundesstraße 321 aus Richtung Toddin kommend in Richtung Hagenow. In

entgegengesetzter Richtung fuhr ein 28-jähriger Deutscher, ebenfalls

aus der Region stammend, mit seinem PKW der Marke Volkswagen.

Zwischen den Ortschaften Toddin und Hagenow kam der 21-jährige

Mercedes-Fahrer laut Zeugenaussagen aus bisher ungeklärter Ursache

auf die Gegenspur und kollidierte dort mit dem Volkswagen.

Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch

den Rettungsdienst in das Krankenhaus Hagenow verbracht.

Die Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten durch

Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Sachschaden beläuft sich

auf ca. 12.000 Euro.

Die Bundesstraße 321 musste während der Unfallaufnahme und für die

Bergungs- und Reinigungsarbeiten für ca. 3 Stunden gesperrt werden.

Der Verkehr wurde über die Ortschaften Steegen und Pätow umgeleitet.





Matthias Mörer

Polizeirevier Hagenow



