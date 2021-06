POL-NB: Radfahrer bei Traktorunfall bei Bocksee verletzt

Waren (Müritz) (ots) - Am Nachmittag des 23.06.2021 gegen 14:55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf einer Gemeindestraße zwischen den Ortschaften Bocksee und Klockow (LK MSE. Unfallbeteiligt waren ein Radfahrer und eine landwirtschaftliche Zugmaschine. Nach dem Ausfahren des Traktors aus einem Wirtschaftsweg auf die Gemeindestraße kam es zum Zusammenstoß zwischen den beteiligten Fahrzeugen. Der 20-jährige Radfahrer wurde in Folge des Zusammenstoßes verletzt und musste zur weiteren Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von ca. 1000EUR.



