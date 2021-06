POL-NB: Tageswohnungseinbruch in Neubrandenburger Einfamilienhaus

Neubrandenburg (ots) - Am Vormittag des 22.06.2021 kam es im Polabenweg in 17033 Neubrandenburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter in der Zeit von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr widerrechtlich Zutritt zum Wohnhaus, öffneten diverse Schubläden sowie Schränke und entwendeten eine Aufbewahrungsbox samt Goldschmuck. Darüber hinaus konnte eine beschädigte Terrassentür festgestellt werden. Der Schaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.



Beamte des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg sicherten am Tatort Spuren. Die weiteren Ermittlungen werden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg geführt. Zeugen, die zur Tatzeit im Polabenweg auffällige Beobachtungen gemacht, Lärm infolge der Beschädigung der Terrassentür wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395 - 5582 5224 oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.



