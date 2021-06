POL-GÜ: Täterin auf frischer Tat gestellt - Polizei stellt vermeintliches Diebesgut sicher

Rostock (ots) - Eine Person hat sich am 22.06.2021 gegen 21:35 Uhr durch einen Bauzaun gezwängt und sich so unberechtigt Zutritt zum Baustellengelände in der August-Bebel-Straße in Rostock verschafft. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort konnte eine weibliche Person bei einem versuchten Diebstahl festgestellt werden. Zum Auffinden von möglichen Diebesgut wurde die 38 jährige Polin durchsucht. Bei den mitgeführten Gegenständen konnten neben Betäubungsmittelutensilien Dokumente aufgefunden werden, die darauf schließen lassen, dass sie aus anderen Straftaten stammen. Die Kriminalpolizei Rostock hat die Ermittlungen aufgenommen und wird eine Zuordnung prüfen. In diesem Fall wird gegen sie aber wegen versuchten Diebstahl, Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.



