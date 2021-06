POL-NB: Verkehrsunfall mit einer getöteten und einer lebensbedrohlich verletzten Person auf der L 273 (LK Mecklenburgische Seenplatte)

PR Friedland (ots) -



Am 22.06.2021, gegen 20:20 Uhr, ereignete sich auf der L 273 nahe

Friedland ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 61-Jähriger mit einem PKW

Renault Clio und Anhänger die L 273 aus Richtung Dishley kommend in

Richtung Friedland. Kurz vor der Ortslage Bresewitz kam der PKW aus

bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und

kollidierte dort ungebremst mit einem Straßenbaum. Der aus

Baden-Württemberg stammende Fahrzeugführer und seine 48-jährige

Beifahrerin (Ehefrau) erlitten bei dem Unfall lebensbedrohliche

Verletzungen. Sie wurden im PKW eingeklemmt und mussten durch die

Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Friedland und Werder aus dem

Fahrzeug befreit werden. Die Beifahrerin erlag noch an der

Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der Fahrzeugführer wurde

mittels RTW zur weiteren Behandlung ins Klinikum Neubrandenburg

verbracht. Der entstandene Gesamtsachschaden wird auf ca. 15.000 Euro

geschätzt. Während der Unfallaufnahme und Bergung des PKW-Gespanns

war die L 273 ca. 3,5 Stunden voll gesperrt.

Zur Untersuchung der genauen Unfallursache kam ein Sachverständiger

der DEKRA zum Einsatz. Neben Polizei und Feuerwehr waren zwei

Rettungswagen, ein Notarzteinsatzfahrzeug und ein

Rettungshubschrauber im Einsatz.







