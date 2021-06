POL-LWL: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Plate (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Peckatel ist am Dienstagmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein PKW hatte den 18-Jährigen auf einer Straßenkreuzung erfasst, worauf dieser mit seinem Motorrad stürzte. Das deutsche Unfallopfer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der zusammen auf mehrere Tausend Euro geschätzt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



