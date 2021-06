POL-GÜ: Täter wollte zwei Mal an einem Tag im selben Geschäft Bekleidung entwenden

Rostock (ots) - ~Ein Zeuge hat am 21.06.2021 gegen 13:20 Uhr die Polizei in die Rostocker Warnowallee gerufen, da die Mitarbeiterin eines Modegeschäftes Probleme mit einem Herren habe, der zuvor zwei Hosen entwendet hat. Wie sich herausstellen sollte, wollte der 44 jährige Deutsche gleich zwei Mal zwei Hosen im gleichen Geschäft mitnehmen.



Er sei bereits am Vormittag im Geschäft gewesen und wollte zwei Hosen mitnehmen. Die Geschädigte hatte die Tat bemerkt und sei ihm hinterhergeeilt. Zunächst hätte der Mann sie geschlagen, aber dennoch ist es ihr nach längerer Diskussion gelungen, ihn zur Herausgabe der Hosen zu bewegen.



Kurz nach 13:00 Uhr erschien der 44 Jährige wieder im Geschäft, nahm zwei Hosen mit und verließ den Laden. Die Frau eilte erneut hinterher. Es entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen den Beiden und er verließ den Tatort.



Die alarmierten Beamten konnten den Tatverdächtigen im Rahmen der Nahbereichsfahndung antreffen.



Bei der Personenüberprüfung stellte sich heraus, dass der Mann ohne festen Wohnsitz und zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Rostock erfolgte die Festnahme zum Zwecke der Durchführung des beschleunigten Strafverfahrens und er wurde ins Zentralgewahrsam Rostock verbracht. Die Durchführung des Verfahrens fand heute Nachmittag vor dem Amtsgericht Rostock statt. Der Richter hat Haftbefehl erlassen und gleichzeitig die psychiatrische Unterbringung angeordnet.~



