POL-GÜ: Erstmeldung zum Brand eines Dachstuhls in Rostock

Rostock (ots) - Am 22.06.2021 gegen 12:45 Uhr ging bei Feuerwehr und Polizei die Meldung ein, dass im Läuschenweg in Rostock der Dachstuhl einer Doppelhaushälfte brennt. Die Bewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen, so dass für sie keine Gefahr bestand. Das Löschen des Feuers dauerte bis 14:30 Uhr und nunmehr ist die Feuerwehr dabei, die bestehende Rauchentwicklung zu kontrollieren. Inwieweit das Haus bewohnbar sein wird, ob es Hinweise auf eine Brandursache gibt und wie hoch der Sachschaden sein wird, dazu können erst nach einer Begehung Auskünfte erteilt werden.



