POL-HWI: Erstmeldung zum Arbeitsunfall in Wismar

Wismar (ots) - Am heutigen Vormittag, gegen 12:00 Uhr, kam es an der Großbaustelle Poeler Straße zu einem Arbeitsunfall, bei dem drei Personen schwer verletzt worden sind.



Ersten Erkenntnissen zu Folge wurden im Rahmen der dortigen Arbeiten zwei Bauarbeiter unter einem Stahlträger eingeklemmt, ein weiterer wurde verletzt.



Mit der Rettung der eingeklemmten Personen waren die Berufsfeuerwehr Wismar und die Freiwilligen Feuerwehren Altstadt und Friedenshof betraut. Eine der befreiten Personen wurde mittlerweile mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Rostock geflogen werden.



