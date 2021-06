POL-GÜ: Verlorener Reifen beschädigt Fahrzeug im Gegenverkehr

Bützow (ots) - Auf der L11, Höhe Abzweig Langen Trechow kam dem 29 jährigen deutschen Autofahrer am 22.06.2021 um 06:05 Uhr ein Transporter mit Anhänger entgegen. Von dem Anhänger hatte sich ein Rad gelöst, rollte auf die Gegenfahrbahn und prallte auf den PKW, der dadurch im Frontbereich beschädigt wurde. Der Fahrer des Transporters hatte von dem Verlust des Rades vermutlich gar nichts mitbekommen und setzte seine Fahrt in Richtung Bützow fort. Die zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten konnte das Gespann im Stadtgebiet Bützow feststellen, stoppen und so auf die Gefahr hinweisen. Der Sachschaden beträgt 2.000 Euro.



