POL-HWI: PIN nicht im Portmonee aufbewahren

Gadebusch (ots) - Am gestrigen Vormittag (21. Juni) konnten unbekannte Täter erneut eine Geldbörse in einem Lebensmittelmarkt in der Gadebuscher Johann-Stelling-Straße entwenden.



Die 67-jährige Geschädigte, die den Leinenbeutel mit der Geldbörse für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen ließ, bemerkte den Diebstahl bereits im Kassenbereich und sperrte daraufhin ihre EC-Karte bei der Bank.

Obwohl seit dem Diebstahl nur einige Minuten vergangen sein konnten, gelang es den Tätern offensichtlich noch vor dem wirksamen Sperren der Karte, mehrere hundert Euro vom Konto abzuheben.



Zusätzlich erbeuteten der oder die Täter mehrere hundert Euro mitgeführtes Bargeld.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und rät in diesem Zusammenhang dringend davon ab, die PIN der Geldkarte in der Geldbörse mitzuführen.



Wertgegenstände sollten keinesfalls unbeaufsichtigt im oder am Einkaufwagen liegen oder hängen bleiben, auch nicht nur für kurze Zeit. Taschen sollten zudem verschlossen auf der Körpervorderseite getragen werden, um so den potentiellen Tätern die Möglichkeit zu erschweren, darauf zuzugreifen. Weitere Tipps gibt es auf der Internetseite www.polizei-beratung.de.



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



