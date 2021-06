POL-LWL: Am Unfall beteiligter Fahrradfahrer soll sich bei Polizei melden

Ludwigslust (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montag vergangener Woche in Ludwigslust sucht die Polizei einen Fahrradfahrer, der an einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrrad beteiligt war. Der Vorfall ereignete sich am 14.06.2020 gegen 13:30 Uhr in der Techentiner Straße, als sich zwei im Gegenverkehr befindliche Fahrräder an den Lenkern berührten, worauf einer der beiden Fahrradfahrer - ein 13-jähriger Junge - zu Fall kam und sich verletzte. Zwar hatte der beteiligte Fahrradfahrer nach dem Unfall kurz angehalten und sich nach dem Befindendes des 13-Jährigen erkundigt, jedoch stellte sich die schwere Handverletzung, die der Junge beim Zusammenstoß erlitten hatte, erst bei einem anschließenden Arztbesuch heraus. Die Eltern des 13-Jährigen hatten daraufhin den Verkehrsunfall bei der Polizei gemeldet. Zur Klärung des Vorfalls wird der beteiligte Fahrradfahrer dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) in Verbindung zu setzen. Zudem sucht die Polizei auch Zeugen zu diesem Vorfall.



