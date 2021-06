POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person aus Röbel/Klinik

PR Röbel (ots) -



Seit dem 21.06.2021 17:08 Uhr wird ein 20-Jähriger in Röbel vermisst.

Die Polizei bittet nunmehr um Mithilfe bei der Suche.

Hier finden Sie die dazugehörige Pressemitteilung mit einem Bild des

Vermissten: https://bit.ly/3gQaXDb



Hinweise nimmt die Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931 -

8480, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



