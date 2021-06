Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person aus Röbel

Details anzeigen Quelle: PR Röbel Vermisste Person Quelle: PR Röbel Vermisste Person

Seit dem 21.06.2021 17:08 Uhr wird der 20-jährige Steffen Wiegert vermisst. Der Vermisste war in der psychiatrischen Klinik Röbel untergebracht und ist von dort abgängig. Steffen Wiegert benötigt dringend medizinische Hilfe.

Der Vermisste ist circa 170 cm groß,schlank und hat braune Haare,welche an den Seiten rasiert sind. Er ist bekleidet mit einer rot karierten Hose, einem blauen T-Shirt mit der Aufschrift „Thank you for nothing“, Sneakern und einem Rucksack.

Die Polizei bittet mit dem angefügten Foto des Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe! Wer hat Steffen Wiegert gesehen oder kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?Hinweise nimmt die Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931 - 8480, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.