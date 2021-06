POL-HWI: Seniorin verliert mehrere tausend Euro an Trickbetrüger

Wismar (ots) - Bereits am zurückliegenden Freitag wurde bei der Polizei in Wismar ein Trickbetrug, bei dem die Betrüger mehrere tausend Euro von einer Seniorin erbeuten konnten, angezeigt.



Am späten Vormittag des 18. Juni meldete sich die vermeintliche Enkelin bei der 87-jährigen Seniorin aus dem Gemeindebereich Bobitz mit den Worten "Oma, hol mich hier raus, bitte Oma."



Anschließend habe ein falscher Polizist das Gespräch übernommen und mitgeteilt, dass die Enkelin einen schweren Unfall verursacht hätte. Nun sei die Zahlung einer Kaution in Höhe von 14.000 Euro notwendig, um die Enkelin vorerst aus der Haft zu entlassen.

Noch am selben Tag (18. Juni) übergab die Seniorin die geforderte Geldsumme an eine unbekannte männlichen Person.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Am vergangenen Freitag wurden im Landkreis Nordwestmecklenburg mehrere derartige Schockanrufe registriert. Die Angerufenen erkannten die Betrügereien jeweils rechtzeitig, so dass kein weiterer Schaden entstanden ist.



Die Polizei rät:



- Angerufene sollten stets misstrauisch sein, wenn am Telefon um

hohe Geldbeträge gebeten wird. In diesen Fällen ist es ratsam,

eine Vertrauensperson oder die Polizei hinzuziehen.



- Auf keinen Fall sollten Details zu finanziellen Verhältnissen am

Telefon preisgegeben werden.



- Unter keinen Umständen sollte Geld an unbekannte Personen

gereicht werden.



- Insbesondere ältere Mitmenschen werden Opfer der vielfältigen

Maschen der Trickbetrüger. Sprechen Sie mit älteren Verwandten

oder Bekannten in Ihrem Umfeld über das Phänomen Trickbetrug.



Weitere Hinweise und Tipps zum Thema Trickbetrug finden sich unter www.polizei-beratung.de



Insoweit keine gesonderte Erwähnung stattfindet, handelt es sich bei den Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.



