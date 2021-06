POL-LWL: Bootsunglück bei Sternberg - Helfer retten drei Personen aus See

Sternberg (ots) - Aus dem Trenntsee bei Sternberg sind am frühen Sonntagabend drei Personen, darunter ein Kind, gerettet worden. Zuvor war das Boot der Betroffenen gekentert, worauf die aus zwei Männern und einem fünfjährige Jungen bestehende Bootsbesatzung ins Wasser fielen. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und eilten mit ihren Booten zur Unglücksstelle, die sich ca. 150 vor einer Insel befand. Den Helfern gelang es, alle drei Verunglückten, die sich am gekenterten Boot festhielten, aus dem Wasser zu retten. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Zwischenzeitlich hatte die Polizei bereits den Polizeihubschrauber zum Unglücksort beordert, dessen Besatzung die Rettungsmaßnahmen aus der Luft unterstützte. Auch die Wasserschutzpolizei und das Polizeirevier Sternberg waren bereits im Einsatz. Nach Angaben der Verunglückten hätten sie das Gleichgewicht verloren, nachdem eine Welle das Boot getroffen hat. Das havarierte Boot wurde später durch Helfer geborgen und abgeschleppt.



