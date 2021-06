POL-GÜ: Verstärkte polizeiliche Präsenz am Stadthafen Rostock

Rostock (ots) - Die Polizei ist mit Einsatzkräften rund um den Bereich Stadthafen Rostock unterwegs. Durch regelmäßige Streifen wird die Präsenz erhöht und diese wird durch die Bevölkerung wahrgenommen. Zu Spitzenzeiten waren am vergangenen Wochenende ungefähr 1.500 Menschen am Stadthafen unterwegs. Sie genossen das gute Wetter, spielten mittels mitgebrachten Boxen Musik ab und konsumierten Alkohol. In der Regel haben ermahnende Gespräch ausgereicht, aber dennoch musste die Polizei am 20.06.2021 gegen 04:00 Uhr eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung durch zwei alkoholisierte Jugendliche aufnehmen. Der 19jährige Tatverdächtige hat mit einer Bierflasche auf den Kopf des 18jährigen Geschädigten geschlagen und sich dann entfernt. Der Geschädigte wurde am Kopf verletzt und konnte nach der Behandlung im Rettungswagen wieder entlassen werden. Der vermeintliche Tatverdächte wurde durch die eingesetzten Kräfte im Nahbereich festgestellt und konnte nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden.



