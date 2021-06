LWSPA M-V: Kollision zweier Sportboote auf der Binnenmüritz

Waldeck (ots) - Am 20.06.2021 kam es gegen 20:30 Uhr auf der Binnenmüritz in der Nähe der Steganlage des Campingplatzes Kamerun zu einem Zusammenstoß eines Sportbootes und einer vor Anker liegenden Motoryacht. Der Sportbootführer eines kleinen, offenen Sportbootes, hatte die Absicht, unter Maschinenkraft den Kameruner Sportboothafen zu verlassen. Der Kapitän der Motoryacht, welche bereits den ganzen Nachmittag in der Nähe Kamerun vor Anker lag, bemerkte das Sportboot, welches sich mit unverminderter Geschwindigkeit und direktem Kurs auf ihn zu bewegte. Trotz mehrerer Warnversuche des Kapitäns der Motoryacht, wie lautes Pfeifen sowie die Abgabe eines Schallsignales, kam es zum Zusammenstoß. Der Sportbootführer des kleinen Sportbootes, welcher alleine an Bord war, wurde dabei am Kopf verletzt und später vor Ort durch die Rettungskräfte medizinisch versorgt. Die weitere medizinische Behandlung erfolgte anschließend im Müritz-Klinikum Waren. Durch den Zusammenstoß entstand am Rumpf der Motoryacht steuerbordseitig erheblicher Sachschaden. Gegen den 61-jährigen Sportbootführer des offenen Sportbootes wird jetzt wegen des Verstoßes gegen schifffahrtsrechtliche Vorschriften ermittelt.



PHM Reich, WSPI Waren



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Telefon: 038208/887-3112

E-Mail: presse@lwspa-mv.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern

Wasserschutzpolizeinspektion Waren

Telefon: 03991 / 7473-0



www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/





Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell