POL-HRO: Brand von Altreifen

Ludwigslust (ots) -



Am Abend des 20.06.2021 gegen 22:15 Uhr kam es aus bislang

ungeklärter Ursache an der K 49 bei Dadow zu einem Brand von ca. 2000

Altreifen.



Dabei entstand eine sehr starke Rauchentwicklung, weshalb die

Bewohner der Dörfer Dadow und Boek informiert wurden, Fenster und

Türen geschlossen zu halten. Der Brand konnte durch die eingesetzten

Feuerwehren aus Dadow, Eldena und Grabow mit 42 Kameraden schnell

unter Kontrolle gebracht werden.



Durch ein schnelles Einschreiten der FFw vor Ort konnte eine

Ausbreitung des Feuers auf ein gegenüberliegendes Feld, aufgrund

einsetzenden Funkenfluges, verhindert werden.



Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500 Euro. Zur Ermittlung der

Brandursache wurde der Kriminaldauerdienst Ludwigslust hinzugezogen.





